Stort dansk studie: Nej, rødvin er ikke bedre for blodtrykket end andre typer alkohol

Et stort dansk forskningsstudie slår fast, at alle former for alkohol får blodtrykket til at stige. Det gælder også rødvin, som mange ellers har set som bedre end andre typer alkohol, når det gælder blodtrykket. Læger, der håndterer forhøjet blodtryk hos deres patienter, skal nok i højere grad rådgive om alkoholindtag, siger forsker.