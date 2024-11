Danskere, der i barndommen havde dårlig tandsundhed med mange huller, har i voksenlivet højere risiko for hjertestop, stroke og iskæmisk hjertekarsygdom. Det er konklusionen i et nyt studie, der netop er løftet sløret for på den årlige kongres for American Heart Association (AHA). Forskningen kobler meget klart dårlig tandsundhed i barndommen til senere sygdomsrisiko, og ifølge en af forskerne bag studiet er det muligt, at det at forbedre tandsundheden hos de yngste potentielt set kan have stor indflydelse på folkesundheden....