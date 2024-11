Det er standardprocedure ved bypassoperationer og udskiftning af aortaklapper, at hjertet sættes i stå, og kredsløbsfunktionen overtages af en hjertelungemaskine. Der mangler dog standardprocedurer for meget af det, som lægerne gør, blandt andet inden for justeringen af den iltmætning, som blodet med hjælp fra hjertelungemaskinen sendes rundt i kroppen med. Nogle læger vil argumentere for, at iltniveauet skal højt op for at sikre, at organerne får ilt nok, hvilket som eksempel kan være en problemstilling hos en patient med en...