Flere får mulighed for hurtig psykiatrisk vurdering

Pilotprojekt i Odense, der giver praktiserende læger mulighed for at henvise patienter med nyopdaget psykiatrisk sygdom til udredning hos privatpraktiserende psykiatere, bliver nu udbredt til hele regionen. Både psykiatere og FAPS er glade for ordningen, der giver patienterne hurtig hjælp.