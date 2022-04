Opsigtsvækkende dansk studie: Fars forbrug af metformin øger barnets risiko for misdannelser

Er far er i behandling med metformin, når sædcellerne dannes, øger det risikoen for, at specielt drengebørn bliver født med misdannelser i kønsorganerne, tyder ny forskning på. En af forskerne bag mener, at resultatet kan være en game changer. Steno-direktør mener endnu ikke, resultat er en ‘rygende pistol’.