Mange unge kvinder med type 1-diabetes er i Danmark i behandling med insulin degludec (Tresiba). Det er de også, når de bliver gravide, og nu viser et nyt studie, at de trygt kan fortsætte behandlingen med degludec fremfor at skifte til et andet insulin. Langt de fleste af vores kvinder med type 1-diabetes i pen-behandling får degludec, når de bliver gravide. Her er det rart at kunne fortælle dem, at der ikke er behov for, at de skifter over på...