Sundere livsstil og metformin kan forebygge udvikling af type 2-diabetes, men gør intet for hjerte-kar-risiko

Selvom sundere livsstil i et stort forsøg over to årtier ledte til reduceret vægt og reduceret risiko for udvikling af type 2-diabetes hos personer med prædiabetes, gjorde livsstilen intet for risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Det samme gjaldt behandling med metformin.