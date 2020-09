Aftale skal sikre flere med type 2-diabetes regelmæssig screening for senkomplikationer

100 praktiserende læger ventes at tage del i et nyt hovedstadsprojekt, der skal sikre, at flere personer med type 2-diabetes får foretaget regelmæssig kontrol for diabetiske senkomplikationer. Som tingene er nu, sker det ikke for 20-25 pct., lyder det fra Steno Diabetes Center Copenhagen.