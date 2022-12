1. Overvægt bliver skabt af et kalorieoverskud på under 1 pct. »Når der er mere fedt på kroppen hos nogle end hos andre, så kommer det fedt ikke ud af det blå. Det skyldes, at der har været et kalorieoverskud i kroppen, som er blevet lagret i kroppens fedtvæv. Men overskuddet på daglig basis i gennemsnit er så utroligt lille, at det for langt de fleste overvægtige mennesker drejer sig om under 1 pct. af alt det, de har spist...