Fem yngre læger med tilknytning til Nykøbing F. Sygehus rejste for nylig spørgsmålet: ‘Hvorfor skal det være så svært at blive speciallæge i provinsen for dem, der gerne vil?’ i en direkte henvendelse til formanden for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), og ligeledes her i Dagens Medicin. De fem læger havde selv nogle ideer til, hvordan problemerne kan løses, og siden er der kommet flere til. Dan Brun Petersen, lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus, er en af dem,...