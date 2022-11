Kræftens Bekæmpelse og overlæge langer ud efter Medicinrådet: Få nu færdiggjort anbefalingen af Enhertu

Både Kræftens Bekæmpelse og overlæge Ann Søegaard Knop mener, at det går for langsomt med Medicinrådets behandling af en mulig anbefaling af Enhertu til kvinder med brystkræft. Behandlingen er godkendt af EMA og anbefales i de europæiske guidelines, men i Danmark må kvinder gå til private aktører for at få adgang til lægemidlet.