52 pct. af de patienter, der sidste år skulle udredes for mulig prostatacancer, fik en MR-skanning i forbindelse med fastsættelsen af deres diagnose. Det er næsten en fordobling af andelen af MR-scannede patienter, fremgår det af årsrapporten for 2022 fra Dansk Prostata Cancer Database. Databasens årsrapport har tidligere peget på store regionale forskelle i brugen af MR-diagnostik. Med den stigende mulighed for at anvende MR som en del af diagnostikken, får lægerne et meget bedre grundlag for at stille en præcis...