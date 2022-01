Nationalt projekt skal kortlægge senfølger hos kræftoverlevere

Omkring 120.000 tidligere kræftpatienter er blevet inviteret til at være med i en undersøgelse om senfølger efter et kræftforløb. Forskerne bag undersøgelsen håber, at resultaterne kan være med til at sætte fokus på senfølger og forbedre rehabiliteringen efter kræft.