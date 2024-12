Langt færre sundhedsprofessionelle personer vil fremover få en personlig klage. Det er konsekvensen af den ændring af patientklagesystemet, som efter et politisk ønske træder i kraft fra årsskiftet.

I dag skal en patient, der vil klage over sundhedsvæsenet, vælge om vedkommende vil klage over forløbet, eller én eller flere navngivne sundhedspersoner. Det ændrer sig fra 1. januar 2025, for efter årsskiftet kan patienter og pårørende kun klage over et forløb.

Med ændringerne håber direktør i Styrelsen for Patientklager, Lizzi K. Jakobsen, at der i sundhedsvæsenet vil komme mere fokus på læring frem for sanktioner.

»Alle ønsker læring. At patientklagesystemet lægger sig op ad læring frem for sanktioner gøres tydeligt med ændringerne. De fleste patienter klager først og fremmest, fordi de ønsker, at der skal komme læring ud af deres oplevelse. Et mere enstrenget system, hvor næsten alle klager behandles som forløbsklager, skal sikre fokus på ’hvad’ fremfor på ’hvem’. Det vil betyde, at langt færre vil opleve at få en personlig klage,« siger Lizzi K. Jakobsen.

Hun fremhæver, at ændringerne af patientklagesystemet gør det tydeligt, at det er ledelsen, som skal tage ansvaret for klagerne.

»Derfor bliver det fremover også lettere for f.eks. en afdelingsledelse at uddrage systematisk læring af klagesager, og fremme tiltag, der modvirker fejl i fremtiden,« siger Lizzi K. Jakobsen.

Færre disciplinærnævnssager

Frygt for at få en klage kan føre til brug af defensiv medicin. Ved at indføre et enstrenget system, hvor der klages over et forløb frem for navngivne sundhedspersoner, vil omfanget af defensiv medicin formodentlig blive nedbragt.

Vi skal væk fra at tro, at fejl i sundhedsvæsenet kan hægtes op på enkeltindividers kompetencer Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen

»Jeg håber, at det kommende system vil føre til mindre defensiv medicin, som jo er spild af tid og ressourcer for både patienten og sundhedsvæsenet,« siger Lizzi K. Jakobsen.

Hun håber, at ændringerne af patientklagesystemet kan bidrage til forståelsen af, at Styrelsen for Patientklager både arbejder for patienters og sundhedsprofessionelles retssikkerhed, og at styrelsen ikke skal opfattes som en sanktionerende myndighed.

En klage kan stadig blive til en disciplinærnævnssag, hvis der er skærpende omstændigheder i sagen, eller patienten får medhold og efterfølgende fortsat ønsker at klage over navngivne sundhedspersoner. Derfor vil Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn også fremover behandle sager, men markant færre.

Tilsvarende kan en sundhedspersons navn stadig blive offentliggjort i forbindelse med en klagesag, hvor patienten får medhold. Det kan ske, hvis der gives kritik med indskærpelse, det er tredje gang inden for fem år, at der gives kritik, eller der er tale om kritik i en afgørelse over et kosmetisk indgreb.

Tilfreds lægeformand

Ændringerne af patientklagesystemet sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter, SIND, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Lægeforeningens formand Camilla Rathcke glæder sig over, at der med ændringerne i patientklagesystemet i langt større udstrækning vil være fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed, og på de samlede patientforløb, fremfor fokus på fejl hos enkeltpersoner.

»Vi skal væk fra at tro, at fejl i sundhedsvæsenet kan hægtes op på enkeltindividers kompetencer, men snarere ofte er et samspil mellem uheldige omstændigheder,« siger Camilla Rathcke, der finder det mere regelret, at klager over et forløb som udgangspunkt vil gå til ledelsen på f.eks. en afdeling.

»Det vil være ledelsens opgave at finde ud af, hvad der var genstand for klagen, undersøge om der er mønstre, som går igen, og sikre at det bruges til at sætte fokus på læring,« siger Camilla Rathcke.

Hun mener, at Lægeforeningen har haft et godt samarbejde med Styrelsen for Patientklager om, hvordan sagsgangen kan forbedres.

»Jeg er helt enig med styrelsen i, at den ikke skal opfattes som en sanktionerende myndighed. Vi er i fællesskab kommet et bedre sted hen, hvor der er fokus på hele processen frem for individet,« siger Camilla Rathcke.