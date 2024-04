Styrelsen for Patientklager modtog sidste år mere end 10.200 klager over det danske sundhedsvæsen. Mens nogle klagede over et behandlingssted, klagede andre over en konkret sundhedsperson. Antallet af klagesager steg i 2023 med næsten ni procent i forhold til året før. Nu udgiver styrelsen et opslagsværk med 81 cases, der opsummerer konkrete klager og afgørelser i anonymiseret form for at gøre både klinikere og andre sundhedsprofessionelle og klagere klogere på spørgsmål om informeret samtykke. Forældre skal give samtykke til behandling...