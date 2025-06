Nedturen vil tilsyneladende ingen ende tage for praktiserende læge Morten Krause Nielsen. På lidt over en måned er den nordjyske læge fra 1. juli blevet frataget sit ene ydernummer i Sindal, mistet retten til at se patienter uden at blive set over skulderen af en anden speciallæge samt frataget muligheden for at tage arbejde i lægevagten. Og nu risikerer Morten Krause Nielsen, hvis klinik udgør den primære indgang til sundhedsvæsenet for ca. 3.000 borgere i Sindal og Sæby i Region...