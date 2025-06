Nyt Hospital Nordsjælland sprænger igen budgettet og udskyder samtidig åbningen

Selvom det oprindeligt var planen, at det nye supersygehus Nyt Hospital Nordsjælland skulle åbne ved årsskiftet 2027, står det nu klart, at åbningen udskydes yderligere med et halvt år. Dertil forventes budgettet også at skride med op til 1 mia. kr.