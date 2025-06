Overlæge, dr.med. og ph.d. Dorte Glintborg er 1. juni udnævnt til klinisk professor i kønshormonbehandling til transkønnede personer ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) og Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Det skriver SDU i en pressemeddelelse.

Dorte Glintborgs forskning fokuserer på kønshormoners betydning for somatisk og mentalt helbred. Med udnævnelsen bliver Dorte Glintborg forskningsleder ved Center for Kønsidentitet Odense, som hører under Endokrinologisk Afdeling, OUH.

Center for Kønsidentitet blev etableret på OUH i 2020 som en højtspecialiseret funktion med ansvar for afklaring og behandling til transkønnede personer.

Kønshormonbehandling til transkønnede personer er et relativt nyt behandlingstilbud, og via blandt andet kliniske og registerbaserede projekter skal Dorte Glintborgs forskning sikre, at behandlingstilbuddet til transkønnede personer fortsat individualiseres og forbedres. Hun har publiceret mere end 150 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter.

Dorte Glintborg deltager som fagprofessionel rådgiver for Sundhedsstyrelsen og er medforfatter til flere artikler om kønshormonbehandling til transkønnede personer.

Dorte Glintborg har været ansat som overlæge på Endokrinologisk Afdeling, OUH siden 2012, og fortsætter som overlæge, kombineret med det kliniske professorat.