Et nyt, stort hospital skulle sikre den bedst mulige behandling til psykisk syge børn og unge. Hospitalets navn blev Nordstjernen, og det skulle være medvirkende til at behandle det stærkt stigende antal borgere under 18 år, som henvises til udredning og behandling i psykiatrien. Det skriver Politiken. Dog forbliver projektet på papiret, for allerede inden første spadestik er taget, er Region Hovedstaden nødsaget til at sætte projektet i bero grundet økonomiske vanskeligheder. Mens politikerne på Christiansborg prædiker om, at de...