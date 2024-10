Fodboldspiller, arkitekt eller biolog. Det lå ikke lige for, at Jacob Klærke skulle vælge lægefaget. Som barn havde han en drøm om at blive professionel fodboldspiller. Senere gik han med tanker om at blive arkitekt. I gymnasiet begyndte hans vej dog så småt at vende sig mod det sundhedsvidenskabelige, da han blev fanget af biologi og overvejede at blive biolog eller forsker. Men efter gymnasiet valgte han dog medicinuddannelsen, da ‘det åbnede rigtig mange forskellige karriereveje’ – bl.a. som biolog....