Lars Løkke Rasmussen (M) har tidligere løftet sløret for, at han ønsker en helt fjerde model for fremtidens sundhedsvæsen, frem for de tre forvaltningsmodeller, som sundhedsstrukturkommissionen har foreslået. På en konference om sundhedsstrukturkommissionen ved Dansk Industri og Mandag Morgen onsdag, virkede partiformanden og udenrigsministeren dog pludselig mere tøvende og udtalte direkte, at han ’ikke mener noget om noget’. Alligevel stod det klart, at ‘struktur spiller en rolle’, og det kræver strukturelle forandringer, hvis der skal rettes på udfordringerne i særligt...