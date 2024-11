»Forventningen er, at vi om et par uger lander en aftale om sundhedsreformen, som kan implementeres.« Sådan lød afslutningen på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) tale ved Dagens Medicins konference ‘2 dage for sundheden’. Han trådte på scenen kort efter frokost og forsøgte foran en tætpakket sal i Life Science Huset på Østerbro i København at forklare, hvordan forhandlingerne om sundhedsreformen skrider frem. Udenrigsministeren indledte med at pointere sit nære forhold til sundhedsvæsenet. For at underbygge sin pointe fortalte han...