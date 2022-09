Efter kritik: Regeringen og støttepartier melder sig klar til at finde flere penge til psykiatrien

Efter at være blevet kritiseret for at have overset psykiatrien i finanslovsforslaget melder regeringen sig parat til at finde de nødvendige midler til området. Til forhandlingerne vil både SF og Enhedslisten presse regeringen til at finde akutte midler til socialpsykiatrien.