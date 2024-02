Sammenhæng påvist mellem inflammation under graviditeten og barnets ADHD-risiko

Ny dansk forskning viser, at jo højere mors inflammationsniveau er under graviditeten, desto højere er barnets sandsynlighed for at få en ADHD-diagnose, have symptomer på ADHD samt sværhedsgraden af symptomerne. Sammenhængen er overraskende klar, siger forsker Julie Rosenberg.