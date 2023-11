En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Nationalt Center for Overvægt, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen viser, at den generelle viden hos folk om sammenhængen mellem overvægt og sygdomme er smal. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Undersøgelsen tyder på, at der er stor forståelse for, at det er meget komplekst at forebygge overvægt, og at det ikke er et område, der kan ændres med et enkelt snuptag – der er ingen nemme løsninger Tatjana Hejgaard, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen Undersøgelsen, der er foretaget...