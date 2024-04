For første gang i fire år er stigningen i børn og unges tobaksforbrug stagneret. Det fremgår af den seneste rapport fra §RØG-undersøgelsen udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Den nye rapport fra §RØG-undersøgelsen bygger på data fra over 9.000 børn, som har besvaret spørgsmål om deres tobaks- og nikotinvaner. Rapporten viser at 36 procent bruger mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt, mens 7,5 procent bruger to eller flere. Der er altså stadig et højt forbrug...