Inden for forskning i behandling af svær overvægt er der den seneste tid kommet mere og mere fokus på, at når mennesker i behandling med fedmemedicin taber sig, taber de ikke bare fedt, men risikerer også at få reduceret muskelmasse. Tab af muskler er generelt ikke godt for helbredet og kan potentielt set have indflydelse på somatisk sygdom, indebære øget risiko for faldulykker og reducere livskvaliteten hos især ældre patienter. Nu viser et nyt dansk studie, der netop er blevet...