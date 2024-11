Det er tæt på, at alt på den igangværende kongres for overvægt, Obesity Week, handler om medicinsk behandling af overvægt. Der er til Obesity Week dog blevet præsenteret nogle studier, der handler om andet, blandt andet et studie, hvori personer med svær overvægt er blevet behandlet med en oppustelig ballon i maven (Allurion Program). Resultaterne fra to forskellige forsøg med Allurion Program viser, at behandlingen ikke bare giver et vægttab, men at vægttabet kan konkurrere med det, som personer med...