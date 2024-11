AstraZeneca har ligesom mange andre af verdens store lægemiddelproducenter præsenteret data til den igangværende Obesity Week fra deres portefølje inden for vægttabsmidler. Helt præcist har AstraZeneca præsenteret data fra blandt andet et klinisk fase 1-forsøg med vægttabspillen AZD5004, og selvom resultaterne egentlig ser meget lovende ud, gør forsøgsdesignet, at analytikere inden for området ikke er overbeviste om, at det her er den næste store ting. Som konsekvens smed AstraZeneca hele 8,4 pct. af deres markedsværdi, da resultaterne med AZD5004 kom...