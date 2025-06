Formentlig ingen grund til at sætte GLP-1-behandling på pause før en operation

Der har været indikationer af, at behandling med GLP-1-receptoragonister som Wegovy/Ozempic øger risikoen for, at patienter kaster op i forbindelse med bedøvelse. I et dansk studie med over 400 patienter kastede ikke én eneste person op, da de blev bedøvet. Man behøver nok ikke at sætte behandlingen på pause i længere tid inden bedøvelse og operation, mener læge.