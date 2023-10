Fra lægeliv til et liv på landet

Selvom hun stadig brænder for det arbejde, hun har stået i spidsen for som centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland, har Lise Tarnow alligevel valgt at sige op og gå på pension som 60-årig. Nu skal hun drive et landbrug sammen med sin mand og lære at spille klaver.