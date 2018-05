Bispebjerg Hospital har taget en ny metode i brug for at diagnosticere patienter for lungekræft, der skal forkorte udredningstiden og gøre vejen til behandling kortere.

Ny metode vil forkorte udredningstid for lungekræft

Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har implementeret en ny metode til at diagnosticere patienter for lungekræft. Det skriver Bispebjerg Hospital på sin hjemmeside.

Den nye metode skal gøre udredningstiden mindre og få patienterne hurtigere i behandling, hvilket glæder overlæge og bronkoskoptør Alexis Pulga, som også kan se andre fordele.

»Det gode ved den nye metode er også, at de patienter med sværttilgængelige forandringer i lungerne, nu kan nøjes med at skulle igennem én undersøgelse. Dermed slipper de for den mere risikofyldte undersøgelse, CT-vejledt biopsi, hvor patienten bliver stukket med en nål ind gennem siden af brystkassen,« siger hun i en kommentar på hjemmesiden.

Metoden hedder Electromagnetic Navigation bronchoscopy (ENB) og består af en virtuel bronkoskopi og en GPS-funktion, som er et supplement til den allerede eksisterende kikkertundersøgelse.

Med den nye GPS-funktion kan lægerne afsøge de yderste områder af bronchierne, som kan være vanskelige at komme ud i for at tage vævsprøver.