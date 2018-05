Medicinrådet har for første gang i sit snart 16 måneder lange virke uddelt karakteren ‘stor klinisk merværdi’ til et lægemiddel. Det skete, da Medicinrådet behandlede fagudvalgets vurdering om at tilbyde Alecensa (alectinib) til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Indikationen for Alecensa er monoterapi til førstelinjebehandling af voksne patienter med Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). I et udkast til en vurderingsrapport sammenlignes Alecensa med Xalkori (crizotinib), og her vurderer Medicinrådet, »at alectinib til førstelinjebehandling af patienter med ALK positiv NSCLC giver en stor klinisk merværdi for patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2 sammenlignet med crizotinib«.

Betegnelsen ‘stor klinisk merværdi’ gives af Medicinrådet til lægemidler, hvor der er ifølge rådet er en »vedvarende og stor forbedring i effektforhold, der ikke tidligere er opnået med et relevant behandlingsalternativ«. Som eksempler på dette nævner rådet sygdomsremission, markant stigning i overlevelsestid, langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer eller udtalt fravær af alvorlige bivirkninger.

Færre bivirkninger og fravær af symptomer

Som begrundelse for at tildele Alecensa prædikatet ‘stor klinisk merværdi’, har fagudvalget bag vurderingsrapporten især lagt vægt på, at der i forhold til behandling med Xalkori er færre bivirkninger og et langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer. Det gælder for sygdomsprogression, og især en forbedret progressionsfri overlevelse, samt en lavere grad af spredning til centralnervesystemet. Fagudvalget bag evalueringsrapporten bemærker, »at det er første gang man har påvist en så god effekt på hjernemetastaser ved ALK-positiv NSCLC«.

Fagudvalget, og dermed også Medicinrådets vurdering, er baseret på data fra ALEX-studiet. ALEX-studiet er et randomiseret, head-to-head studie, som undersøgte Alecensa over for Xalkori som monoterapi i 1. linjebehandling. Studiet viste en signifikant reduktion i risikoen for sygdomsprogression eller død på 53 pct. for den patientgruppe, der blev behandlet med Alecensa, sammenlignet med de patienter, der blev behandlet med Xalkori.

ALEX-studiet viste desuden en 84 pct. reduktion i risikoen for progression i hjernen i patientgruppen, der blev behandlet med Alecensa, sammenlignet med gruppen, der blev behandlet med Xalkori.

I vurderingsrapporten skriver Medicinrådet afslutningsvis, at rådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet NSCLC. Her vil man bl.a. tage stilling til, hvilken plads alectinib har i forhold til andre lægemidler til behandling af sygdommen. Indtil denne behandlingsvejledning foreligger vurderer fagudvalget, at Alecensa – baseret på de kliniske data – er at foretrække fremfor Xalkori til patienter med ALK-positiv NSCLC.

Ifølge Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register, er der årligt ca. 35 nye ALK-positive NSCLC patienter i Danmark.