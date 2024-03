Sådan kan man bremse udviklingen af hjerneødem ved hovedtraumer

Når læger giver patienter med hovedtraume noradrenalin for at sikre, at hjernen modtager nok blod, har det formentlig en skadelig effekt på hjernen, fordi det forhindrer hjernevæsken i at løbe fra, hvilket opretholder det skadelige tryk. Det viser i hvert fald ny forskning. Men det er måske muligt at behandle os ud af det, siger professor Maiken Nedergaard.