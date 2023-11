Per Okkels om input til ældrelov: Vi peger på at fastholde og udbygge fagligheden i hverdagen

Ældreplejen skal have et markant skifte, hvis sygehusvæsenet skal undgå at blive fyldt op med akutte ældre patienter i fremtiden. Vejen frem er visitation tæt på borgeren, tværfaglige teams og mindre dokumentation, siger Per Okkels, der har været formand for afrapportering for ældreplejen.