Region Sjællands nye bacheloruddannelse i medicin efter sit første optag: »Vi synes, at det er rigtig flot«

130 studerende er blevet optaget på den nye bacheloruddannelse i medicin i Køge. I Region Sjælland er det håbet, at den store interesse kan være med til at få flere yngre læger til at slå sig ned i lokalområdet, når de er færdige. Her kan Region Nordjylland være med til at vise vejen.