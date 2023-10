Allerede i pandemiens spæde begyndelse satte forskere på Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospital sig for at undersøge, hvordan vacciner og smitte med SARS-CoV-2 påvirkede immunforsvaret. Det gjorde de ved at bede 3.000 hospitalsansatte samt forskellige patientgrupper i det såkaldte VACCIM-studie om at afgive gentagne blodprøver, så forskerne på den måde kunne følge immunforsvarets respons på vaccinerne og smitten og blandt andet se, om det havde betydning for immunresponset, om man blev smittet eller vaccineret først. Nu fremlægger forskerne nogle af resultaterne...