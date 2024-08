Regionshospitalet Gødstrup får en ny kandidatuddannelse til studerende, der vil være speciallæger i almen medicin. Det har regionsrådet i Region Midtjylland godkendt på et regionsrådsmøde. Region Midtjyllands vision er at skabe en ny kandidatuddannelse med særligt fokus på på almen praksis for medicinstuderende i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup og Herning Kommune, så de praktiserende læger uddannes lokalt, hvor der er mest behov for dem. Derudover er målet at få flere medicinstuderende til at interessere sig...