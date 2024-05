Det er velkendt, at akut nyresvigt øger risikoen for udvikling af kronisk nyresygdom. Det er også velkendt, at akut nyresvigt øger risikoen for at dø. De ovennævnte konstateringer betød, at Internationalt Selskab for Nefrologi i 2015 opstillede målet om at forebygge alle forebyggelige dødsfald efter akut nyresvigt inden 2025. Nu har danske forskere undersøgt, hvad al den opmærksomhed på akut nyresvigt så rent faktisk har haft af betydning for prognosen. Resultatet af det danske studie viser, at risikoen for at...