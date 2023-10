Lægepolitiker: Lægevagten yder for god service

Lægevagten i Region Syddanmark er for god, og det er én af årsagerne til, at patienter blandt andet ringer for at få fornyet recepter, mener Marianne Mørk Mathiesen, praktiserende læge og medlem af regionsrådet. Regionen undersøger mulighed for at stoppe eks. udskrivelsen af p-piller.