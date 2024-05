Regionens Klinik for almen Medicin i Lemvig skal fra 1. september i år drive lægeklinikken i Thyborøn, som Jens Thygesen har drevet med Alles Lægehus som partner. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Klinik for almen Medicin vil tilbyde lægekonsultationer i lægehuset Thyborøn, som det er blevet gjort i lægehuset i Lemvig. Region Midtjylland har sikret at lægeklinikken kan fortsætte sin praksis frem til 1. september 2030 og har dermed også sikret, at det lokale sundhedstilbud i Thyborøn opretholdes....