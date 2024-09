Røntgen bruges stadig hyppigt forud for lungekræftdiagnoser: Behov for at informere praktiserende læger

40 pct. af danske lungekræftpatienter fik i 2022 foretaget en røntgenundersøgelse af thorax inden for et år før diagnosen, viser undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som blev præsenteret på Danske Kræftforskningsdage. Det sker selvom det siden 2022 har været muligt at henvise til CT-scanning ved vage symptomer. Der kan være behov for at informere praktiserende læger bedre om muligheden for henvisning.