CHICAGO. Det er veletableret, at type 2-diabetes øger risikoen for udvikling af kolorektalkræft. Nu viser et nyt studie, at ikke alle former for type 2-diabetes nødvendigvis øger risikoen for udvikling af kolorektalkræft, men at det kun gælder nogle specifikke former, der alle sammen er karakteriseret ved hyperinsulinæmi. Ydermere viser forskningen, at det end ikke er nødvendigt at have type 2-diabetes for at have øget risiko for udvikling af kolorektalkræft. Det er nok, at man er genetisk disponeret. Ifølge en af...