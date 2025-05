Palliation har desperat brug for et løft. Og det kommer ikke med Kræftplan V

Kræftplan V stiller ingen krav om, at palliation bliver en prioritet for sundhedspersonale i dagligdagen, og det for Emma Helledie, formand for palliationslægerne, til at frygte, at planens gode intentioner ender i endnu et mislykket forsøg på at løfte palliativ medicin. Et løft, der er desperat brug for, siger hun.