Børn af mødre med aktive CAR-T-celler i kroppen bør undersøges

Det er ikke utænkeligt, at hvis mor eller far er blevet behandlet med CAR-T-celleterapi forud for en graviditet, kan CAR-T-cellerne også overføres til deres børn og have effekt der. Nyt studie med dansk deltagelse indikerer, at det formentlig er en god idé at undersøge nyfødte børn af i hvert fald mødre med aktive CAR-T-celler i kroppen for tilstedeværelsen af tilstrækkeligt med immunglobulin og for lave B-celletal.