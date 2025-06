DEBAT: Vi skal turde prioritere tid og ressourcer på at optimere patientens fysiske og mentale tilstand, før kræftbehandlingen starter. Vi har fagligheden, evidensen og med Kræftplan V også den politiske opbakning. Det er tid til at sætte patientens bedste først, skriver forskere.

Forfattergruppen udgøres af den organiserende styregruppe for symposiet Præhabilitering i praksis: Nyeste evidens og fremtidens løsninger. Symposiet blev støttet af Danish Comprehensive Cancer Center, som dog ikke har haft nogen rolle i udarbejdelsen af dette debatindlæg, der således alene udtrykker forfatternes egne holdninger.



Mens politikere taler om sundhedsreformer, behandlingsgarantier og flotte visioner om differentierede patientforløb og patientinddragelse, kæmper kræftpatienter stadig i et system, der sætter proces over menneske.

Tiden fra udredning til behandlingsstart er livsomvæltende og ofte fyldt med angst, kaos og svære beslutninger. Denne tid kan bruges langt klogere, end vi gør i dag med tidlig igangsætning af præhabilitering, en lavthængende frugt som ydermere er kosteffektiv.

Kræftpakkerne har givet niveauet for kræftbehandling i Danmark et voldsomt og tiltrængt løft og har omsider bragt overlevelsen efter kræft på linje med vores nordiske naboer. Samtidig har vi fået skabt en næsten blind tro på, at hurtig behandling altid er den bedste behandling.

Og ja, mange har gavn af en hurtig opstart, og det skal vurderes individuelt. Men vi skal også være kloge nok til at turde vælge de patienter ud, der vil have langt større gavn af at vente, så de kan forberedes og optimeres fysisk og mentalt.

Hvis patienterne ikke er klar, er fysisk svækket eller skrøbelige, så er hurtig behandlingsstart ikke en fordel – tværtimod øges risiko for komplikationer, indlæggelser, kraftige bivirkninger og reduceret livskvalitet – og mange må opgive den planlagte behandling.

Med få greb, kunne disse forløb have set helt anderledes ud, både i forhold til komplikationer, livskvalitet og prognose. Forskningen viser det, og patienterne siger det selv: De er villige til at bruge tid på præhabilitering, når det giver mening, og når det er en integreret del af behandlingsforløbet.

Vigtigt tidsvindue

Vi ved, hvad der virker. Vi kan og skal bruge tiden fra diagnose til behandlingsstart langt mere klogt: til at styrke patienternes medicinske, fysiske og psykiske helbred, så de står bedst muligt rustet til den belastning, der venter.

Det er ikke raketvidenskab. Det er sund fornuft, sundhedsøkonomisk bæredygtighed og god patientcentreret behandling! Det er netop dét, præhabilitering handler om – en tilgang vi allerede bruger med stor succes i andre dele af sundhedsvæsenet, bl.a. inden større hjerte- og ortopædkirurgiske indgreb. Her har forskningen dokumenteret markante fald i komplikationer og dødelighed, når patienterne optimeres inden operation.

Det samme gælder kræftområdet: Blot få ugers målrettet indsats med fysisk træning, ernæringsoptimering og psykologisk støtte kan forbedre patienternes forløb betydeligt, reducere bivirkninger og styrke behandlingsresultaterne.

I dette tidsvindue er patienten også særlig motiveret til at gøre noget selv for at komme godt fra start. Præhabilitering kan også initiere en mere koordineret og effektiv kommunal rehabilitering under og efter selve kræftbehandlingen.

Spørgsmålet er jo så bare, hvor længe vi vil acceptere at lade denne viden samle støv på hylderne, mens patienterne betaler prisen for vores tøven.

Hvorfor vente?

Ja, præhabilitering udfordrer eksisterende systemer og arbejdsgange, og fordrer et skifte i, hvordan vi tilrettelægger behandlingsforløb. Men det skal ikke bruges som undskyldning for, at vi bliver lullet ind i, ‘mens vi venter på sundhedsreformen-vakuummet’, med status quo og manglende beslutningsvillighed.

Tværtimod. Der er netop brug for mod til at tage strukturelle beslutninger, lederskab og organisatorisk innovation, hvis vi virkelig ønsker det bedste for patienterne.

Kræftplan V viser vejen, ved at behandlingsgarantien kan tilsidesættes, hvor det giver mening at optimere patienten først. Planen afsætter 150 mio. kr. årligt, den højeste post i budgettet, til styrkede præ- og rehabiliteringsindsatser fra 2027. Men hvorfor vente?

Tiden er inde til at gøre præhabilitering til en ligeværdig, forpligtende og integreret del af kræftbehandlingen i Danmark. Alle patienter bør fra starten få en vurdering af deres konkrete behov for præhabilitering med objektive evidensbaserede mål, så en hurtig relevant tværfaglig indsats før, under og efter behandling kan initieres. En indsats der bør igangsættes på hospitalet og overgå til kommunen, når det giver mening for patienten.

Det kræver, at politiske beslutningstagere, sundhedsmyndigheder og ledelser på hospitalerne tør prioritere en tilgang, der sætter forberedelse og styrkelse af patienterne lige så højt som hurtig opstart. En tilgang, hvor præhabilitering tænkes ind fra starten af patientens forløb, er en integreret del af kræftpakkerne og understøttes på tværs af sektorer, så indsatsen ikke bliver tilfældig eller afhængig af lokal ildhu.

Så lad os stoppe med at vente passivt på sundhedsreformer. Patienterne er klar. Evidensen er klar. Nu må sundhedsvæsenet også være klar.

Byd os aktører ind i udviklingen af præhabiliteringsindsatsen – vi ved, hvad der skal til, og vi er klar!