43-årige Pernelle Jensen (V) er ny formand for Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Det står fast efter et møde i Region Syddanmark mandag, og forude venter en travl og spændende formandsperiode. »Der er rigtig meget at tage fat på i Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i den kommende tid. Fra 1. februar 2024 hjemtager vi lægevagten om natten, og 1. januar træder den nye sundhedsaftale mellem region, kommuner og almen praksis i kraft – en aftale, der...