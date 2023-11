Venstre i Syddanmark har en plan klar, hvis Stephanie Lose (V) bliver genvalgt som næstformand i Venstre og bliver minister i regeringen. Hvis Stephanie Lose stopper som regionsrådsformand i Syddanmark, peger en enstemmigt Venstre gruppe på Bo Libergren som ny regionsrådsformand. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre i Region Syddanmark. Det glæder mig, at Venstre så tydeligt har samlet sig om Bo Libergren som vores nye regionsrådsformand. Bo fik i foråret lejlighed til at vise, at han har en...