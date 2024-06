I 2012 etablerede Region Syddanmark et projekt med særligt fokus på de områder i regionen, hvor lægedækningen er udfordret. Den målrettede indsats har gennem årene medvirket til, at lægedækningen i Region Syddanmark har været stabil, og derfor forlænges aftalen nu i yderligere tre år. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Almen praksis står i de kommende år over for et større generationsskifte, og derfor er der brug for projektets gode erfaringer. Det fortæller Pernelle Jensen (V), som er formand...