Er man i behandling med intensiv kemoterapi for akut myeloid leukæmi (AML), har man i de efterfølgende år øget risiko for at udvikle hudkræft, men ikke så meget andre kræftformer. Det viser et nyt dansk studie. Resultatet er en god nyhed, idet læger kan berolige deres patienter med, at de ikke skal frygte, at kemoterapien leder til udvikling af en lang række nye kræftformer i forskellige organer, men at de skal være opmærksomme på symptomer på hudkræft og ellers forsøge...